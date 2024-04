Autor de perfil falso de Ricardo Lewandowski é investigado pela Polícia Federal

Alto contraste

A Polícia Federal investiga o autor de um perfil falso do ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, nas redes sociais. Policiais federais estiveram em um endereço de Osasco, na Grande São Paulo, para cumprir mandados de busca e apreensão. Além do perfil falso do ministro, a polícia apura se outras autoridades também foram vítimas de criação de perfis falsos. Ninguém foi preso até agora.