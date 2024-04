Bairros no centro de São Paulo voltam a sofrer com falhas no fornecimento de energia Alexandre Silveira, ministro de Minas e Energia, citou a possibilidade de cancelar a concessão da Enel

O centro de São Paulo voltou a sofrer com falhas no fornecimento de luz hoje (5). Esta semana, o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, já havia pedido uma investigação sobre os problemas para a Agência Nacional de Energia Elétrica. O ministro chegou a citar a possibilidade de cancelar a concessão da distribuidora Enel, mas especialistas ouvidos pelo Jornal da Record avaliam que essa seria uma medida extrema. De acordo com a Enel, a falta de luz foi consequência do furto de cabos da rede subterrânea, e o problema foi solucionado; mesma explicação dada pela fornecedora para a queda de energia no início da semana, em outra parte do centro da capital paulista. No mês passado, houve pelo menos quatro apagões em pouco mais de uma semana.