Abusos cometidos por profissionais de odontologia e enfermagem que passam a realizar cirurgias estéticas preocupam as autoridades da área da saúde. Rio de Janeiro, São Paulo e Minas Gerais são os estados com maior número de processos por exercício ilegal da medicina. Alguns, com registro de mortes do paciente.