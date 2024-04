Brasil registrou, no último ano, mais de cem internações por dia em decorrência de atropelamentos Segundo o Ministério da Saúde, a média representa aumento de 7% neste tipo de acidente em comparação a 2022

Mais de cem internações hospitalares foram registradas por dia no país, só no último ano, em decorrência de atropelamentos. Segundo o Ministério da Saúde, essa média representa um aumento de 7% neste tipo de acidente em comparação a 2022. Segundo a Sociedade Brasileira do Trauma Ortopédico, os atropelamentos são a segunda maior causa de acidentes de trânsito.