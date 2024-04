Alto contraste

A+

A-

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Um brasileiro foi resgatado em alto-mar após o veleiro em que ele e outros dois tripulantes estavam afundar. O trio havia saído do Rio de Janeiro e tinha como destino a Cidade do Cabo, na África do Sul. Chovia muito e o mar estava agitado com ondas de até oito metros. O capitão da embarcação, também suíço, não resistiu ao acidente.