Caminhão com mais de 20 mil litros de combustível tomba, causa explosões e mata motorista em BH

O motorista de um caminhão carregado com mais de 20 mil litros de combustível morreu após sofrer um acidente em Belo Horizonte (MG). O veículo tombou, causou explosões e pegou fogo. O incêndio danificou dez carros, deixou dez pessoas feridas e atingiu imóveis próximos. O acidente aconteceu durante a madrugada, e a maioria dos moradores estava dormindo. Dez pessoas ficaram feridas e não correm risco de morrer. O motorista do caminhão, de 54 anos, morreu carbonizado no local. A perícia da Polícia Civil vai investigar as causas do acidente.