Carro de mãe desaparecida há nove dias é encontrado carbonizado

A polícia procura uma mulher de 31 anos que desapareceu depois de deixar os filhos com a babá, na zona leste de São Paulo. Nove dias depois do desaparecimento, o carro dela foi encontrado queimado perto da rodovia Ayrton Senna, que liga São Paulo ao Vale do Paraíba. Amanda de Castro está desaparecida desde o dia 5 de março. Na tarde daquele dia ela deixou os dois filhos, de cinco e dez anos, com uma amiga que costumava tomar conta das crianças quando ela precisava sair.