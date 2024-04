Caso Marielle: STF homologa a delação do ex-PM Ronnie Lessa

Alto contraste

O Ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, convocou de última hora os jornalistas para fazer um pronunciamento sobre investigações do Caso Marielle. Lewandowski, comunicou que o ministro do STF, Alexandre de Moraes, homologou a colaboração premiadada do ex-policial Ronnie Lessa, preso pelo assassinato da Marielle Franco e do motorista dela, Anderson Gomes; isso significa que a Justiça considerou que Lessa falou a verdade e comprovou os fatos delatados. O crime está sendo investigado pelo STF porque um dos suspeitos tem foro privilegiado. O caso continua em segredo de justiça.