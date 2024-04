Celular Seguro: São Paulo lidera estatísticas de bloqueio de telefones pelo aplicativo

Alto contraste

O estado de São Paulo lidera as estatísticas de bloqueio de telefones do aplicativo Celular Seguro. Segundo dados da Secretaria da Segurança Pública, mais de 60% das ocorrências de roubo ou furto desses aparelhos são na capital paulista. Os números de roubos e furtos de celulares no estado impressionam: só nos 2 primeiros meses do ano, mais de 41 mil aparelhos foram levados pelos criminosos, o que representa uma média de 28 celulares por hora. A maioria dos casos registrados acontece na capital.