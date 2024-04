Cerca de 200 mil pessoas renegociam dívidas no ‘dia D’ do programa Desenrola nesta quinta (21) Contas de água, telefonia ou luz em atraso também podem ser renegociadas

Cerca de 200 mil pessoas renegociaram, nesta quinta (21), dívidas no dia D do programa Desenrola do governo federal. Seis mil agências dos Correios espalhadas pelo país vão atender o público que quer renegociar dívidas até o fim da próxima semana. O mutirão reúne mais de 700 empresas que estão dispostas a negociar. Contas de água, telefonia ou luz em atraso também podem ser renegociadas.