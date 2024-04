Chanceler Mauro Vieira diz no Senado que ações de Israel em Gaza punem coletivamente os palestinos O chanceler foi convidado pelos senadores para explicar as declarações do presidente Lula

Nesta quinta (14), o chanceler Mauro Vieira afirmou à Comissão de Relações Exteriores do Senado que as ações de Israel na Faixa de Gaza punem coletivamente os palestinos. Vieira foi convidado pelos senadores para explicar as declarações do presidente Lula, que comparou as ações militares do governo israelense ao Holocausto, que exterminou seis milhões de judeus na Segunda Guerra Mundial. O chanceler disse que as falas do presidente são fruto de uma profunda indignação.