Chinês resgatado à deriva no mar foge de hospital enquanto aguardava atendimento

Ainda se sabe pouco sobre o homem chinês de 48 anos que foi resgatado boiando no mar no litoral de São Paulo. Mesmo debilitado, ele conseguiu escapar do atendimento médico. O homem foi levado para o hospital depois de ser encontrado à deriva em alto mar, em pleno canal de navegação do maior porto do país, onde a profundidade chega a 15 metros, estava sozinho, de cueca e tinha uma sacola com roupas e documentos amarrada ao corpo.