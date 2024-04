Com baixa procura, Ministério da Saúde decide redistribuir doses de vacina contra a dengue Em São Paulo, a Prefeitura vai receber oito mil doses remanejadas

Enquanto em algumas cidades o estoque de vacina contra a dengue está perto do fim, em outras, o imunizante corre o risco de vencer pela baixa procura. Preocupado com essa situação, o Ministério da Saúde decidiu fazer uma redistribuição das doses para evitar a perda dos estoques. Em São Paulo, a Prefeitura vai receber oito mil doses remanejadas de outros municípios do estado.