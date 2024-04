Comissão de Constituição e Justiça da Câmara adia análise da prisão do deputado Chiquinho Brazão O deputado é suspeito de ser um dos mandantes do assassinato da vereadora Marielle Franco

Alto contraste

A+

A-

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara adiou a análise da prisão do deputado Chiquinho Brazão. O deputado é suspeito de ser um dos mandantes do assassinato da vereadora Marielle Franco e que também resultou na morte do motorista dela, Anderson Gomes.