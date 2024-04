Confira a previsão do tempo para esta quarta (3) Na metade norte do país, o calor e a umidade formam nuvens carregadas

Nesta quarta (3), uma nova frente fria se aproxima da região Sul e deixa o tempo bem instável no interior do Rio Grande do Sul. Na metade norte do país, o calor e a umidade formam nuvens carregadas. Belém, Macapá, São Luís e Teresina têm previsão de bastante sol, tempo abafado e temporais a qualquer hora - que podem causar transtornos.