Confira a previsão do tempo para esta quarta-feira (20)

O verão se despede do Brasil neste ano com chuvas acima da média no nordeste, seca histórica no Amazonas, e uma onda de calor em diversas regiões. O outono, porém, deve entrar com temperaturas mais altas do que o esperado para esta estação. No outono, a quantidade de chuvas em várias regiões do Brasil é tipicamente reduzida, mas dessa vez o índice deve ser menor ainda.