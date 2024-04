Confira a previsão do tempo para esta quinta (28)

Alto contraste

A+

A-

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Nas últimas 24 horas, alguns municípios do Nordeste registraram toda a chuva esperada para o mês. O alerta para temporais segue nesta quinta (28), com os ventos do oceano deixando o tempo instável em toda a costa brasileira. A umidade da Amazônia também fará com que temporais possam acontecer no interior do país. Tempo firme, apenas nos interiores de Mato Grosso do Sul, Paraná e Rio Grande do Sul.