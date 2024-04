Confira a previsão do tempo para esta sexta (22) Frente fria trouxe ventania e causou transtornos em municípios no Rio Grande do Sul

A frente fria chegou ao Rio Grande do Sul, causando ventanias de 140 quilômetros por hora e transtornos em vários municípios gaúchos. Amanhã (21), ela deve avançar pelo litoral do Sudeste, onde encontrará uma atmosfera bem quente e resultará em temporais. Há riscos de enxurradas, deslizamentos e enchentes no leste de São Paulo, zona da mata de Minas Gerais, e no estado do Rio de Janeiro.