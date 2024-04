Confira a previsão do tempo para esta terça (19) em todo o Brasil Onda de calor está se aproximando do fim, mas ainda há previsão de calor e chuvas

O calorão está com os dias contados, mas até lá, algumas regiões continuarão registrando chuva e tempo quente. No Rio Grande do Sul, risco de chuva com queda de granizo, enquanto grande parte das regiões Norte e Nordeste permanecem em alerta para novos deslizamentos e enchentes.