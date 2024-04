Confira a previsão do tempo para esta terça (9) São Luís, Natal e Salvador podem registrar temporais com riscos de transtornos

Nesta terça (9), uma nova frente fria chega à noite no Rio Grande do Sul e deixa o tempo mais instável no interior do estado. Entre as regiões Centro-Oeste, Norte e Nordeste, os ventos e o calor são responsáveis por pancadas de chuva. São Luís, Natal e Salvador podem registrar temporais com riscos de transtornos.