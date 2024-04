Confira a previsão do tempo pelo Brasil nesta sexta (5) As capitais que devem registrar temporais são Porto Alegre, Salvador, Manaus e Macapá

A combinação de calor, umidade e ventos forma nuvens carregadas. Os pontos vermelhos e roxos do mapa mostram as áreas com tempestade. Nesta sexta (5), a frente fria avança em direção ao Sudeste e deixa o tempo instável entre o Rio Grande do Sul e o litoral sul de São Paulo. Na metade norte do país, a chuva não para. As capitais que devem registrar temporais são Porto Alegre, Salvador, Manaus e Macapá.