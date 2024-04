Conheça Manu, a mini-influenciadora palmeirense de apenas cinco anos

Alto contraste

A+

A-

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Neste domingo (31), às 6h da tarde, a RECORD transmite a primeira partida da final do Paulistão, entre Santos e Palmeiras, para todo o Brasil. O Peixe retorna à decisão do estadual depois de 8 anos após vencer o Red Bull Bragantino nas semifinais, enquanto os comandados de Abel Ferreira buscam o tricampeonato consecutivo e manter a série de jogos sem derrota que vem do ano passado. Mas o Verdão também conseguiu um novo reforço fora dos campos: a ‘mini influenciadora’ Manu, de apenas cinco anos, mas com quase 50 mil seguidores e amor de sobra pelo alviverde.