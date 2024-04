Consumidores podem exigir ressarcimento por ficarem sem energia elétrica Em caso de prejuízos, especialistas em Direito do Consumidor recomendam reunir provas para fazer a cobrança

Dias e mais dias sem energia. Em parte do país, consumidores estão sem luz porque os temporais dessa semana causaram a interrupção do fornecimento e também por causa da demora das empresas responsáveis em resolver o problema. Em caso de prejuízos, especialistas em Direito do Consumidor recomendam reunir provas para exigir o ressarcimento.