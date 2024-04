Copom corta taxa básica de juros pela sexta vez seguida e Selic passa para 10,75% O Banco Central dos Estados Unidos manteve a taxa de juros do país entre 5,25% e 5,5,% ao ano

O Comitê de Política Monetária cortou, pela sexta vez seguida, a taxa básica de juros. O novo corte foi de meio ponto percentual. Com a decisão, a taxa Selic passou para 10,75% ao ano, confirmando a expectativa do mercado financeiro. Também nesta quarta (20), o Banco Central dos Estados Unidos manteve a taxa de juros do país entre 5,25% e 5,5,% ao ano.