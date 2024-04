Criminosos que fingiam ser policiais civis e até algemavam as vítimas são presos na Grande SP Quadrilha usava uniformes falsos para cometer assaltos

Pelo menos cinco criminosos que fingiam ser policiais civis foram presos na Grande São Paulo nesta segunda-feira (25). Eles usavam uniformes falsos e chegavam a algemar as vítimas as abordagens. Tudo para assaltar as residências.