Depois de 14 meses, Daniel Alves, condenado por estupro, deixou a prisão na Espanha. A saída do criminoso só foi autorizada depois do depósito da fiança de 1 milhão de euros na conta do tribunal. Ele também entregou os passaportes brasileiro e espanhol.