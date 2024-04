Dengue em crianças: doença tem sido mais letal em pacientes de até 5 anos, diz Fiocruz Pesquisa analisou crianças e adolescentes de zero a 14 anos que morreram até o dia nove de março

Subiu para 630 o número de mortes provocadas pela dengue este ano no país. Hoje (19), um levantamento da Fiocruz mostrou que, entre as crianças, a doença tem sido mais letal naquelas que têm até cinco anos. A pesquisa analisou crianças e adolescentes de zero a 14 anos que morreram até o dia nove de março. 44% das 52 vítimas tinham menos de cinco anos, 33% tinham de cinco a nove anos e 23% tinham de dez a 14 anos. Apesar desse último grupo ter menos mortes, é o que registrou o maior número de casos. Segundo a Fiocruz, o Ministério da Saúde acerta em vacinar crianças e adolescentes de dez a 14 anos, mas a recomendação é que a imunização avance para crianças mais novas.