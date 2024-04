Detento liberado para saída temporária é suspeito de sequestrar e estuprar mulher em Limeira (SP)

Alto contraste

A Câmara dos Deputados aprovou agora há pouco o fim da saída temporária dos presos. O projeto precisa agora passar pela sanção do presidente Lula. Na última saída – a chamada ‘saidinha’ –, em todo o estado de São Paulo, mais de 32 mil detentos tiveram direito ao benefício e foram soltos. Destes, mais de 1,4 mil não voltaram e se tornaram foragidos. 490 foram presos novamente pela Polícia Militar. Na saidinha anterior, durante as festas de fim de ano, mais de 1,5 mil condenados não retornaram aos presídios onde deveriam terminar de cumprir as penas pelos crimes cometidos. A repercussão de casos ocorridos durante o período levou o Congresso a discutir a proposta de acabar com o benefício, que é concedido cinco vezes ao ano para condenados que estão no regime semiaberto