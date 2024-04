Divulgação de vídeo gera afastamento de quatro PMs por suspeita de simular tiroteio em Goiás

Alto contraste

Em Goiás, quatro policiais militares foram afastados por suspeita de simular um tiroteio. A reviravolta no caso aconteceu depois da divulgação de um vídeo gravado por um dos suspeitos. Em depoimento na delegacia, os PMs disseram que os suspeitos se passaram por policiais para tentar sequestrar um fazendeiro no interior do estado, e que foram surpreendidos com disparos e revidaram. Dois homens morreram no local. Até então, o caso estava sendo investigado como morte em confronto, mas depois que as imagens vieram a público, uma nova investigação foi aberta pela Polícia Civil.