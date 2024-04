Dois meteoros são avistados em menos de 48 horas por cientistas no Rio Grande do Sul Meteoros não apresentam risco porque são destruídos pela própria atmosfera

Cientistas avistaram dois meteoros em menos de 48 horas no Rio Grande do Sul. O observatório espacial, localizado em Santa Maria, registrou o segundo meteoro – considerado de grande magnitude – nesta madrugada, pouco depois da meia-noite. O grupo já havia observado a entrada de um meteoro do tipo ‘fireball’ (bola de fogo) na madrugada de segunda-feira (25). Os meteoros não apresentam risco porque são destruídos pela própria atmosfera, antes de chegar a Terra.