Dorival Júnior, técnico da seleção, se pronuncia sobre Robinho e violência sexual no futebol

Nesta sexta (22), o técnico do Brasil, Dorival Júnior, falou sobre as recentes condenações por violência sexual envolvendo ex-jogadores da seleção. Dorival fez questão de elogiar Robinho, com quem trabalhou no Santos em 2010, mas também disse que se preocupa com as vítimas. Jogador mais experiente da seleção, o capitão Danilo também se pronunciou. Ele lembrou que os atletas são vistos como ídolos e referências e que é necessária uma conscientização.