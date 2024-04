Em encontro com Macron, Lula demonstra preocupação com as eleições na Venezuela Lula considerou grave que Corina Yoris, da oposição venezuelana, não tenha conseguido registrar candidatura

Alto contraste

A+

A-

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

O presidente da França, Emmanuel Macron, foi recebido pelo presidente Lula no Palácio do Planalto nesta quinta-feira (28). Os dois presidentes assinaram mais de 20 acordos comerciais. Durante o encontro, Lula disse estar preocupado com a eleição na Venezuela. Lula revelou que, no último encontro com o líder venezuelano Nicolás Maduro, disse que seria importante o país vizinho garantir o processo democrático. Lula considerou grave que Corina Yoris, da oposição, não tenha conseguido registrar a candidatura.