Emmanuel Macron, presidente francês, faz visita à sede da FIESP

Depois da visita ao Rio de Janeiro, o presidente francês Emmanuel Macron veio a São Paulo para um encontro na Federação das Indústrias do Estado. Na chegada à sede da FIESP, Macron foi recebido pelo vice-presidente Geraldo Alckmin e pelo presidente da entidade, Josué Gomes. O discurso do presidente francês encerrou o Fórum Econômico Brasil-França. Representantes da indústria e do governo federal tinham a expectativa de que Macron mudasse de ideia quanto ao acordo comercial entre a União Europeia e o Mercosul, o que não aconteceu. O presidente francês voltou a rejeitar a proposta, que considera ultrapassada.