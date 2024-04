Entenda os riscos dos microplásticos, uma das principais preocupações de autoridades ambientais Pesquisas recentes revelam que microplásticos encontrados no sangue aumentam o risco de ataque cardíaco e AVC

Alto contraste

A+

A-

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Entre as principais preocupações das autoridades em todo o mundo está a poluição dos oceanos e das praias por microplásticos, pedaços minúsculos de plásticos. Um novo estudo vai analisar qual é o grau de contaminação do litoral brasileiro. A decomposição de materiais como sacolas, garrafas e tampas gera os microplásticos, que tem um tamanho menor que cinco milímetros; ou seja, muitas vezes são imperceptíveis a olho nu. Resíduos da indústria também produzem microplásticos, que estão presentes em diversos produtos como parte dos esfoliantes para pele. Além dos problemas ao meio ambiente, pesquisas recentes revelam que microplásticos encontrados no sangue aumentam o risco de ataque cardíaco e acidente vascular cerebral.