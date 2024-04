Exclusivo: polícia descobre laboratório que misturava cocaína com fentanil em SP No ano passado, 112 mil pessoas morreram por overdose de fentanil nos Estados Unidos

A polícia descobriu um laboratório em São Paulo onde traficantes misturavam cocaína pura com fentanil, um anestésico cem vezes mais potente que a morfina. No ano passado, 112 mil pessoas morreram por overdose de fentanil nos Estados Unidos. Todo esse material foi apreendido pela polícia numa casa na zona leste da capital. Seis pessoas foram presas. Os policiais também encontraram armas e muitos produtos químicos usados para potencializar os efeitos do entorpecente.