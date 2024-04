Exército de Israel diz ter recuperado corpo de homem sequestrado durante ataques do Hamas No norte de Gaza, ajuda humanitária chegou a um hospital da região

O exército israelense anunciou neste sábado (6) que recuperou o corpo de um homem sequestrado durante os ataques terroristas no sul do país, no dia 7 de outubro de 2023.