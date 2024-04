Falso cuidador de idosos é preso suspeito de dopar vítimas para roubar dinheiro e objetos de valor

Alto contraste

Foi preso hoje (21) um falso cuidador de idosos que dopava as vítimas e, enquanto elas dormiam, furtava dinheiro e objetos de valor. Ele foi preso junto com a esposa. O casal é investigado por aplicar ao menos quatro golpes, mas a polícia acredita que com a divulgação da prisão, outras vítimas ainda vão registrar queixa. O homem que se apresentava como cuidador de idosos foi preso na casa onde vive, na zona sul de São Paulo. Denis de Lima Eleutério, de 40 anos, se candidatava a empregos onde podia se aproveitar da fragilidade das vítimas para cometer crimes.