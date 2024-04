Familiares de reféns do Hamas protestam no parlamento de Israel nesta quarta (3) O grupo pintou de amarelo os vidros que dividem a galeria do plenário

Alto contraste

A+

A-

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Familiares de reféns dos terroristas do Hamas protestaram no parlamento israelense nesta quarta (3). Os manifestantes entraram na sede do parlamento durante uma sessão. O grupo pintou de amarelo os vidros que dividem a galeria do plenário. A cor escolhida representa a luta das famílias que ainda esperam pela volta dos reféns que estão na Faixa de Gaza.