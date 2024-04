Felipão é demitido do Atlético-MG a dez dias das finais do Campeonato Mineiro A passagem de Felipão pelo Galo durou nove meses

Faltando dez dias para as finais do Campeonato Mineiro, o Atlético-MG anunciou a saída do técnico Luiz Felipe Scolari. A decisão foi tomada após uma reunião da direção com o treinador. A passagem de Felipão pelo Galo durou nove meses. Ele levou o time ao terceiro lugar do Campeonato Brasileiro em 2023. Mas, durante o Campeonato Mineiro deste ano, foi vaiado por parte da torcida.