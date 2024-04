Fluxo de navios e embarcações abandonadas na Baía de Guanabara ameaçam segurança da ponte Rio-Niterói Os riscos envolvendo navios abandonados entraram no radar do Ministério Público Federal

O acidente com o navio cargueiro que derrubou uma ponte nos Estados Unidos, acendeu um alerta no Brasil. Isso porque, no Rio de Janeiro, o grande fluxo de navios e as embarcações abandonadas na Baía de Guanabara é uma ameaça constante. Todos os dias, cerca de 250 embarcações de médio e grande porte circulam pelo local, e nem sempre a navegação acontece em dias de águas calmas, e a atenção precisa ser redobrada durante a travessia sob a ponte Rio-Niterói. Os riscos envolvendo navios abandonados entraram no radar do Ministério Público Federal.