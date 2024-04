França inaugura rua que homenageia ex-jogador Sócrates na Vila Olímpica de Paris

Alto contraste

A+

A-

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Foi inaugurada hoje (30), na França, uma rua em homenagem ao ex-craque da seleção brasileira, Sócrates. A ‘rua do Doutor Sócrates’, em português, dá nome a uma das vias da Vila Olímpica. O local fica na cidade de Saint-Ouen, a poucos quilômetros do centro de Paris, e receberá a delegação brasileira nas Olimpíadas deste ano na capital francesa. O evento de inauguração contou com a presença do irmão Raí, dos filhos do ex-jogador do Corinthians, e do presidente da Agência Brasileira de Promoção Internacional do Turismo.