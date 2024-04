Governadores de São Paulo e Goiás se reúnem com Netanyahu em Israel

Alto contraste

Os governadores de São Paulo, Tarcísio de Freitas, e de Goiás, Ronaldo Caiado, se encontraram hoje (19) com o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu. No começo do dia, Tarcísio e Caiado visitaram o Museu do Holocausto e se reuniram com o presidente israelense, Isaac Herzog, em Jerusalém. Na conversa, o governador de Goiás disse que os impactos do conflito com o grupo terrorista Hamas, bem como a importância de se promover a paz, foram assuntos abordados.