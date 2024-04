Governo de São Paulo assina adesão à definição internacional de antissemitismo

Alto contraste

O governo de São Paulo assinou, nesta sexta (15), a adesão da definição internacional de antissemitismo. A medida tem como objetivo combater a banalização do Holocausto e crimes de ódio contra os judeus. O governador Tarcísio de Freitas assinou o documento durante um encontro com o presidente e com o diretor da Confederação Israelita do Brasil.