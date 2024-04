Helicóptero da RECORD flagra criminosos em fuga com fuzil dentro de carro roubado no Rio de Janeiro Cerca de 30% dos confrontos no RJ este ano aconteceram durante ações da polícia

Dados do Instituto Fogo Cruzado mostram que quase 700 tiroteios foram registrados na região metropolitana do Rio de Janeiro este ano. Cerca de 30% dos confrontos aconteceram durante ações da polícia. 190 pessoas morreram em tiroteios em 2024. Uma das vítimas foi enterrada hoje (3); Luis Henrique da Silva Rocha, o DJ Poodle, de 19 anos morreu baleado durante uma operação policial no complexo do Chapadão, zona norte do Rio. Segundo a família, ele foi atingido na porta de casa.