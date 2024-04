Homem consegue atirar e matar terrorista após ser atacado com faca no sul de Israel E ainda: navio com ajuda humanitária que saiu do Chipre deve chegar à Faixa de Gaza entre hoje (14) e amanhã

Alto contraste

A+

A-

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Um homem ficou gravemente ferido após um ataque terrorista com faca no sul de Israel. A vítima é um israelense de 50 anos que foi atacado dentro de uma cafeteria. Mesmo ferido, o homem baleou e matou o terrorista. Já no território palestino, o navio com ajuda humanitária que saiu do Chipre deve chegar à Faixa de Gaza entre hoje (14) e amanhã com 200 toneladas de comida. Uma segunda embarcação já está sendo preparada, e deverá começar a viagem assim que o primeiro barco descarregar a ajuda num cais construído para esta operação.