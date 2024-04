Homem é executado a tiros no Rio de Janeiro; morte teria relação com disputa entre milicianos Testemunhas afirmam que a vítima foi perseguida por atiradores

Um homem foi executado a tiros dentro do carro, em Santa Cruz, zona oeste do Rio de Janeiro. Testemunhas afirmam que a vítima foi perseguida por atiradores que estavam em outros dois veículos. Pelo menos 80 cápsulas de fuzil foram recolhidas pela polícia durante a perícia realizada no local. A principal suspeita é que a morte esteja relacionada com a disputa entre milicianos pelo controle da região.