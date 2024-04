IBGE: Brasil teve menor número de nascimentos nos últimos 45 anos em 2022

Alto contraste

Em 2022, o Brasil teve o menor número de nascimentos em 45 anos. Os casamentos aumentaram 4% na comparação com o ano anterior. Os dados são das estatísticas do registro civil divulgados hoje (27) pelo IBGE. O sudeste é a região do brasil onde houve mais casamentos em número absolutos, mas as regiões Sul e Norte foram as que tiveram maiores aumentos em relação ao ano anterior.