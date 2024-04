Israel é acusado de ataque a embaixada na Síria que matou o general da Guarda Revolucionária do Irã Ataque deixou pelo menos sete mortos

Um general da Guarda Revolucionária do Irã foi morto hoje (1º) em um ataque à embaixada do país na Síria. O bombardeio foi atribuído a Israel, que não assumiu oficialmente a autoria da ação. O ataque deixou pelo menos sete mortos; entre eles, o general das forças revolucionárias do Irã, Mohammad Reza Zahedi.