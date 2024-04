Israel e Hamas começam a negociar acordo por trégua a partir deste domingo (31)

Alto contraste

Israel e Hamas começam a costurar um acordo por uma trégua nos conflitos a partir de amanhã (31). Enquanto isso, o exército israelense atingiu alvos do grupo terrorista na Faixa de Gaza. O vídeo, divulgado pelos militares israelenses, mostra bombardeios em infraestruturas do Hamas no local. Os ataques atingiram um centro de operações do grupo terrorista e um túnel usado para deslocamento dos militantes. Na outra frente de guerra, no sul do Líbano, três militares e um funcionário da ONU ficaram feridos na explosão de um veículo. Os libaneses afirmam que o ataque foi cometido por um drone israelense.