Jair Bolsonaro diz não ter medo de ser julgado após queda do sigilo de depoimentos

O ex-presidente Jair Bolsonaro afirmou, neste sábado (16), no Rio de Janeiro, que não tem medo de ser julgado. A declaração veio depois do ministro Alexandre de Moraes, do STF, retirar o sigilo dos depoimentos sobre o suposto plano de golpe de Estado que teria sido tramado por Bolsonaro. Sem citar as investigações, o ex-presidente disse que está sendo perseguido.